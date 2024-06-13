В США подтвердили «слежку» за российскими кораблями у Кубы Салливан: Белый дом ведет наблюдение за военными кораблями РФ у побережья Кубы

Фото: МО РФ

Соединенные Штаты внимательно следят за передвижением российских военных кораблей у побережья Кубы, заявил на брифинге помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон видел подобные маневры ранее и ожидает их в будущем.

За этим мы внимательно и внимательно следим. Это то, о чем мы публично заявили за несколько дней до того, как это произошло, чтобы мир понял контекст и знал, что мы наблюдаем. Итак, мы увидим, как это будет развиваться в ближайшие дни, — подчеркнул политик.

Учения российского флота уже наблюдались при разных администрациях президентов США, напомнил Салливан. Американские власти не будут вдаваться в какие-то конкретные мотивы этих маневров, констатировал он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ объявила, что отряд кораблей Северного флота ВМФ России прибыл в порт Гавана на Кубе с неофициальным визитом. В него вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

До этого издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США писало, что российские корабли и самолеты будут переброшены в Карибский бассейн для участия в военных учениях. Суда будут заходить в порты Кубы и, возможно, совершат остановку в Венесуэле, резюмировали журналисты.