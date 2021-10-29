В США подтвердили, что в России рыночная экономика

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Министерство торговли Соединённых Штатов подтвердило рыночный статус российской экономики, завершив соответствующее расследование. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Проверка была проведена после жалобы американской компании.

Министерство торговли [США] считает, что Российская Федерация продолжает оставаться страной с рыночной экономикой для целей расследования антидемпинговых пошлин, — говорится в документе.

Расследование началось в августе. Тогда американская компания обвинила Россию в демпинге на рынке карбамидо-аммиачной смеси (удобрения).

Россия получила статус рыночной экономики в 2002 году. Он позволяет российским экспортёрам оспаривать введение против них антидемпинговых пошлин, доказывая, что торговля ведётся на конкурентных условиях.

В списке стран с нерыночной экономикой, который ведут США, 11 стран — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Вьетнам.

Ранее Минэкономразвития РФ подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза. Среди обсуждаемых категорий — вино, пиво, духи и декоративная косметика. На такие меры Москва может пойти в ответ на ограничения на поставку российской металлургической продукции.