В США подтвердили, что в России рыночная экономика
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
21:58, 29 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство торговли Соединённых Штатов подтвердило рыночный статус российской экономики, завершив соответствующее расследование. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Проверка была проведена после жалобы американской компании.
Министерство торговли [США] считает, что Российская Федерация продолжает оставаться страной с рыночной экономикой для целей расследования антидемпинговых пошлин, — говорится в документе.
Расследование началось в августе. Тогда американская компания обвинила Россию в демпинге на рынке карбамидо-аммиачной смеси (удобрения).
Россия получила статус рыночной экономики в 2002 году. Он позволяет российским экспортёрам оспаривать введение против них антидемпинговых пошлин, доказывая, что торговля ведётся на конкурентных условиях.
В списке стран с нерыночной экономикой, который ведут США, 11 стран — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Вьетнам.
Ранее Минэкономразвития РФ подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза. Среди обсуждаемых категорий — вино, пиво, духи и декоративная косметика. На такие меры Москва может пойти в ответ на ограничения на поставку российской металлургической продукции.