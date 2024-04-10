В США подтвердили, что Китай не помогает России в зоне СВО Администрация США не нашла доказательств военной помощи Китая России в зоне СВО

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Джейк Салливан

Вашингтон не обнаружил доказательств того, что Пекин оказывает прямую военную помощь Москве, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в Белом доме. Однако, по его словам, вклад Китая в российский оборонно-промышленный комплекс вызывает обеспокоенность.

Мы не видели никаких доказательств того, что они оказывают прямую военную помощь России. Но мы выразили нашу обеспокоенность по поводу их вклада в российский оборонно-промышленный комплекс, о чем госсекретарь [Энтони] Блинкен, как мне кажется, весьма убедительно говорил в Европе на прошлой неделе, — отметил советник главы государства.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если Соединенные Штаты выяснят, что бизнес страны оказывает поддержку России в ее конфликте с Украиной. На эту тему глава ведомства провела переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы дипломат потребовал отменить односторонние американские санкции в отношении китайских компаний. Он подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.