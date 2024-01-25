В США подсчитали, за сколько лет Европа сможет восстановить свою «оборонку» Politico: на восстановление оборонной промышленности у Европы уйдет до 10 лет

Европе понадобится до десяти лет и крупные суммы денег, чтобы восстановить свою оборонную промышленность, пишет газета Politico со ссылкой на несколько бывших и действующих военных чиновников. Отмечается, что Старый свет на протяжении многих лет недостаточно инвестировал в армию. Не повлиял на ситуацию и конфликт на Украине.

Европе на то, чтобы повернуть вспять десятилетия недостаточного инвестирования в армию и восстановление промышленной базы, потребуются огромные суммы денег и от пяти до десяти лет, — приводит газета слова спикера.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил за поставки Украине систем запуска ракет большой дальности и других современных вооружений. По его словам, конфликт на Украине показал неготовность оборонной промышленности Европы к тем вызовам, с которыми столкнулся ЕС. Боррель указал на увеличение расходов в военной отрасли на 40% в сравнении с минимумом 2014 года, однако заявил, что этого недостаточно.