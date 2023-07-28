В США подсчитали ущерб от стихийных бедствий Bloomberg: в США за несколько десятилетий вырос ущерб от стихийных бедствий

Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ущерб от стихийных бедствий в США за последние десятилетия значительно вырос, сообщает агентство Bloomberg. Сумму, в которую Штатам обходятся наводнения, торнадо и прочие погодные катаклизмы, подсчитали в Национальной атмосферной и океанической администрации (NOAA). По мнению экспертов, такая картина наблюдается из-за усугубления последствий изменения климата.

По данным NOAA, в 1980 году только три катастрофы в США обошлись более, чем в $1 млрд, а в 2022-м число таких катаклизмов выросло до 18, включая ураган «Иэн», причинивший вред на сумму $114 млрд. И хотя по общей стоимости ущерба 2022 год уступил 2005-му и 2017-му, он продолжил тренд на увеличение.

Число и стоимость природных катастроф растут со временем из-за усугубления последствий изменения климата, – указал сотрудник Национального центра экологической информации (NCEI) Адам Смит.

Он заявил, что пять из последних шести лет разрушения от катастроф в США ежегодно обходились Вашингтону более чем в $100 млрд.

Эксперты отмечают, что самый большой ущерб экономике страны наносят ураганы. Начиная с 1980 года, они причинили США ущерб в размере $1,3 трлн. При этом последствия стихийных бедствий проявляются в течение ряда лет и некоторые общины могут так и не восстановиться полностью.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая на Землю обрушился геомагнитный шторм из-за очередной мощной вспышки на Солнце. По словам ученых, последствия исчезнут только к выходным. Возможны сбои в работе техники и перебои связи. Кроме того, на Земле из-за вспышки начались различные природные катаклизмы.