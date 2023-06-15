В США подсчитали сумму взяток, которые мог получить Байден Конгрессмен Комер: Байден мог получить из-за рубежа взятки на сумму до $30 млн

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Сумма взяток, которые президент США Джо Байден, предположительно, получал из-за рубежа, может достигать $30 млн. Такое мнение высказал в эфире телеканала Fox News председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей Конгресса США, представитель Республиканской партии Джеймс Комер. Он заявил, что дополнительные средства, которые могли переводиться семье Байдена, будут непременно выявлены и главе американского государства в этой связи «будет сложно объяснить» происхождение средств.

Нам поступают дополнительные банковские данные, на этой неделе сумма [предполагаемых взяток] превысит 10 млн долларов. Думаю, она вырастет до $20–30 млн, — сказал Комер, отвечая на вопрос, какую сумму семья Байдена и связанные с ней лица могли получить в качестве взяток.

В Республиканской партии США на протяжении некоторого времени обсуждается тема взятки, которую Байден мог получить, находясь на посту вице-президента в администрации Барака Обамы в 2015–2016 годах, когда украинская компания Burisma намеревалась купить основанную в Штатах нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына Байдена Хантера.

В мае текущего года конгрессмены запросили данные в связи с предполагаемой взяткой Байдена. Соответствующие письма были направлены директору ФБР Кристоферу Рэю и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Позднее Джеймс Комер сообщил, что в ФБР подтвердили наличие документов, запрошенных конгрессом. При этом бюро отказалось предоставить документы в палату представителей, чего требуют конгрессмены.