В США подсчитали сроки восполнения запасов переданных Украине снарядов American Conservative: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Украине

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

США в рамках военной помощи передали Украины треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger. На восполнение резервов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов уйдет порядка шести лет. Такие расчеты привело издание American Conservative.

Если бы вся помощь Украине закончилась завтра, то США потребовалось бы чуть менее шести лет, чтобы произвести достаточно 155-миллиметровых снарядов для восстановления американских запасов до довоенных уровней, — говорится в материале издания.

По оценкам авторов, при планируемом росте производства до 20 тысяч снарядов в месяц, на восстановление уйдет более четырех лет. Если же Штаты нарастят выпуск более чем в четыре раза — до 90 тысяч в месяц к 2025 году, то и тогда потребуется 11 месяцев, чтобы довести запасы снарядов до доспецоперационного уровня. И это лишь в том случае, если Вашингтон полностью прекратит передавать их Киеву.

Снаряды калибра 155 миллиметров используются в американских гаубицах М777.

Издание пишет, что в настоящее время США отправили на Украину 8,5 тысячи комплексов Javelin — треть своего запаса. В месяц их производится порядка 400 единиц. Кроме того, на Украину отправили 1,6 тысячи штук зенитных ракетных комплексов Stinger, производственные мощности для которых находятся «еще в худшем состоянии», чем для Javelin.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане самообороны. Он подчеркнул, что Пекин также должен осудить специальную операцию России. Он также напомнил о недопустимости предоставления военной помощи Москве в рамках СВО.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что прекращение поставок оружия Украине не приведет к достижению мира на территории страны. По его словам, мирное решение возможно только в случае, если оно учитывает позиции Киева. Как подчеркнул Шольц, Берлин придерживается позиции украинского президента Владимира Зеленского о мирных переговорах.