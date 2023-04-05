В США подсчитали, сколько лет уйдет на разминирование Украины Госдеп США: зачистка территории Украины от взрывоопасных предметов займет десятилетия

Фото: Минобороны России

Зачистка территории Украины от мин и других взрывоопасных элементов займет несколько десятилетий. Такие сроки привела в ходе брифинга для иностранных журналистов и.о. заместителя помощника госсекретаря по программам и операциям в Бюро военно-политических вопросов Карен Чендлер. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Киев попросил о помощи в разминировании в первую очередь сельскохозяйственных земель. По оценкам госдепа, в настоящее время «загрязнены» взрывоопасными предметами не менее 10% сельскохозяйственных земель Украины.

Когда речь идет о настолько обширном загрязнении, то [можно понять, что] на зачистку уйдет много лет. К сожалению, мы будем этим заниматься в течение десятилетий. Самое важное, что можно сделать, — это обучить местное население, особенно детей, которые могут что-то увидеть и захотеть подобрать, — указала Чендлер.

Она также добавила, что в начале конфликта на Украине партнеры США начали обучать украинцев, как справляться с рисками, связанными со взрывоопасными предметами. Подготовку прошли несколько сотен тысяч человек в очном варианте и порядка 18 млн граждан страны при помощи социальных сетей.

В нынешнем году Штаты рассчитывают обучить и направить на место около сотни групп специалистов, которые и займутся разминированием.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что российский военнослужащий подорвался на мине в Теткино Курской области на границе России и Украины. По данным канала, врачам пришлось ампутировать ему стопу. Минобороны России эту информацию не комментировало.