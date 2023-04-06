В США подсчитали шансы Байдена на переизбрание CNN: менее трети американцев считают, что Байден достоин переизбрания

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

За переизбрание действующего президента США Джо Байдена в 2024 году выступает менее трети американцев. Такие результаты опроса общественного мнения опубликовал телеканал CNN. Исследование проводилось в марте.

Согласно приведенным цифрам, положительно деятельность Байдена на посту президента оценили 42% респондентов — это на 3% меньше результата, показанного в январе текущего года. При этом за то же время рейтинг недовольства главой государства вырос с 55% до 57%. Кроме того, 67% респондентов убеждены, что здоровье американского лидера не позволяет ему эффективно выполнять свои профессиональные обязанности.

О том, что Байден заслуживает переизбрания на второй президентский срок, заявили 32% участников опроса. Меньше всего его поддерживают граждане младше 35 лет — среди них за переизбрание Байдена выступили только 26% опрошенных.

В свою очередь Associated Press сообщило, что рейтинг доверия главе Белого дома упал на фоне банковского кризиса в США до рекордно низких 38%.

Ранее первый декан Высшей школы госуправления при Гарвардском университете Грэм Аллисон заявил, что переизбрание Байдена на следующих выборах приведет к концу американской демократии. Уже сейчас в Белом доме «делают вещи, которых никто не ожидает», отметил политолог.

В свою очередь издание The Hill предупредило, что американцы должны бояться президентских выборов в 2024 году, поскольку они связаны с пятью взрывоопасными угрозами для страны. Аналитик издания Майра Адамс считает, что ослабление Вашингтона может привести к победе России в украинском конфликте. Кроме того, США грозят проблемы из-за фейковых новостей, противостояния экс-президента Дональда Трампа с Байденом и из-за возможного очередного штурма Капитолия недовольными гражданами.