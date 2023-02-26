В США подсчитали расходы на помощь Украине с прошлого года The Hill: США в течение года потратили на помощь Киеву $77,5 млрд

Фото: Brian Harris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Общие расходы США на помощь Украине, включая военную поддержку, с января 2022 года по январь 2023 года составили $77,5 млрд, подсчитали в американском издании The Hill. По его данным, на прямую военную помощь с момента начала российской спецоперации ушло $29,3 млрд из указанной суммы.

Совокупные расходы США, выделенные для Украины с января 2022 по январь 2023 года, — 77,5 миллиарда долларов, — отмечается в сообщении.

Издание подчеркивает, что на экономическую и социальную помощь Киеву было отправлено $45 млрд. Речь идет в том числе о содействии в обеспечении энергетической безопасности Украины и в борьбе с гуманитарным кризисом.

На нужды украинских беженцев, как внутри Украины, так и за ее пределами, Белый дом передал отдельно $1,9 млрд.

Ранее Транспортное командование США сообщило, что Пентагон с начала российской спецоперации на Украине передал Киеву более 1,15 млн артиллерийских снарядов и 200 млн патронов. Для перевозки военных грузов были организованы 995 вылетов самолетов. Также для доставки оружия американцы использовали 61 корабль, 143 поезда и почти 6,5 тысячи грузовиков.