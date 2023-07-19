В США подсчитали количество солдат ВСУ с ампутированными ногами Newsweek: более 10 тысяч солдат ВСУ ждут протезы ног после ампутации

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество солдат ВСУ, которые потеряли ноги в ходе боевых действий и теперь ждут протезов, превысило отметку в 10 тысяч, сообщает Newsweek со ссылкой на собственные источники в военных кругах. По данным издания, очередь настолько большая, что поставщики не справляются с нагрузкой.

Истинные масштабы кризиса могут быть еще больше. Украинские военные очень скрытны в отношении статистики потерь, но информированные источники считают, что число раненых солдат, ожидающих протезирования ноги или ног, превышает 10 тысяч, — сказано в публикации.

Журналисты отметили, что поставками протезов для украинских солдат занимается благотворительная организация Kind Deeds. Соответствующий проект она запустила в октябре 2022 года. С тех пор, согласно официальным данным, Kind Deeds обеспечила протезами только 20 человек.

Ранее стало известно, что элитные подразделения ВСУ понесли потери в Запорожской области. Причиной тому стала нехватка разведданных и использование открытых каналов связи. По месту расположения бойцов был нанесен удар авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Предположительно, на территории пункта дислокации находилось около 50 военнослужащих из состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.