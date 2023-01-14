В США подсчитали количество обнаруженных у Байдена секретных документов CBS News: у Байдена в общей сложности нашли около 20 секретных документов

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Общее число секретных документов, которые были обнаружены у президента США Джо Байдена, составляет около 20. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на информацию источника в федеральных правоохранительных органах. Около 10 документов были найдены в аналитическом центре имени Байдена и примерно столько же обнаружили на территории дома главы государства в городе Уилменгтон в штате Делавэр.

Как заявил источник, общее количество известных документов, отмеченных как секретные, составляет примерно 20, — говорится в сообщении телеканала.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Позднее была обнаружена еще одна порция секретных материалов, она хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне.

По информации CNN, среди обнаруженных документов находились данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Сам Байден признал, что хранил секретные документы, обращение с которыми может стать причиной для будущего расследования, у себя дома. По его словам, бумаги находились в «личной библиотеке» политика.

В Белом доме выразили уверенность, что расследование докажет непреднамеренный характер появления секретных документов в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена. Администрация готова к сотрудничеству со спецпрокурором.

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил о том, что он назначил спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами.