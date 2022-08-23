В США подсчитали, что Байден провёл в отпуске половину президентского срока Республиканцы насчитали 228 дней отпуска Байдена за его 580 дней президентства

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Джо Байден

Национальный комитет Республиканской партии подсчитал, что нынешний президент Джо Байден провёл почти половину своего президентского срока в отпуске: это 228 дней из 580 с момента избрания. Об этом нацкомитет сообщил в Twitter.

Сегодня 93 день отдыха Байдена в этом году. С момента вступления в должность Байден провел на каникулах 228 дней, — говорится в сообщении.

New York Post подтверждает, что 79-летний Байден провёл в отпуске больше времени, чем кто-либо из его предшественников. Дональд Трамп к этому периоду пробыл в отпуске 132 дня, Барак Обама — 38 дней, а возглавлявший до него администрацию США Джордж Буш — 100 дней.

На данный момент Байден также находится в отпуске. 10 августа он со всей семьёй выехал на виллу на берег океана в Южной Каролине. 16 августа он вернулся, чтобы подписать закон о борьбе с инфляцией. После президент США отправился в свою резиденцию в Делавэре, где пробудет до 24 августа.

Ранее обозреватель National Interest Том Энгельгардт заявил, что «дряхлеющий президент» США Джо Байден является олицетворением упадка государства. При этом чиновники действующей администрации «живут на всю катушку» и воссоздают холодную войну.