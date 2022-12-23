Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 финансовый год объемом $850 млрд

Фото: Jemal Countess - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год, сообщил Белый дом. Общая сумма бюджета составит порядка $850 млрд. Отмечается, что $10 млрд пойдут на военную помощь Тайваню, $800 млн — Украине, еще $6 млрд будут направлены на «сдерживание» России в Европе.

Сегодня я подписал закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год, — говорится в заявлении Байдена.

Ранее профильные комитеты американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год, его сумма оценивается в $847,3 млрд. В проект бюджета включены инициативы по сокращению зависимости от России в сфере энергоносителей, также предполагается продлить запрет на военное сотрудничество с Москвой сроком на пять лет. Дополнительно предусматривается постоянный запрет на обмен информацией по вопросам противоракетной обороны.

Документ также предполагает усиление санкций в отношении России. В частности, Вашингтон намерен добиться исключения Москвы из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и ряда других организаций.