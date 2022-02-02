В США подняли в воздух сразу три «самолёта Судного дня»

В США утром 2 февраля были подняты в воздух сразу три «самолёта Судного дня». Бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе считает, что таким образом Вашингтон послал Москве сигнал о повышенной боевой готовности США, сообщает РИА Новости.

Речь идёт о самолётах E-6B Mercury, которые представляют собой воздушные командные пункты на случай отражения ядерного удара. Согласно данным сайтов, отслеживающих полёты, такие самолёты поднимаются в воздух ежедневно, но по одиночке.

Одновременный полёт трёх самолётов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве <...>. Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы, — цитирует агентство эксперта.

Денесе добавил, что подобные действия со стороны США могут быть не более чем «жестикуляцией».

Ранее испанская газета Pais со ссылкой на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности России сообщила, что Вашингтон хочет включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Москвой. Кроме того, американская сторона предложила начать незамедлительную работу договорённостей на смену Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.