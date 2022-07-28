В США побоялись «массового захвата» земель со стороны Китая Обозревательница Fox News Картер: китайские фирмы массово захватывают земли США

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Китайские компании стали закупать земли для ведения сельского хозяйства в США, и этот «массовый захват» насторожил обозревательницу телеканала Fox News Сару Картер. По ее мнению, фирмы, занимающиеся скупкой земельных участков, напрямую связаны с правительством КНР. В эфире телеканала она отметила, что на 2019 год во владении китайских бизнесменов находилось около 192 тысяч акров (более 77 тысяч гектаров) земли в Соединенных Штатах, но приобретения бизнесменов из Китая выросли в несколько раз.

Картер указала, что земля, которую покупают предприниматели из КНР находится рядом с секретными военными объектами США.

Например, в 2021 году бывший китайский военный чиновник приобрел 130 тысяч акров (52 тысячи гектаров. — NEWS.ru) земли прямо здесь, в Дель-Рио, штат Техас, вдоль границы с Мексикой. Этот участок располагается весьма близко к авиабазе Лафлин. Даже более того, он окружает эту секретную авиабазу, — заявила Картер.

Схожая ситуация произошла в Северной Дакоте, где была куплена земля рядом с засекреченным объектом военной инфраструктуры США. По мнению Картер, тревогу также вызывает деятельность технологического гиганта Huawei, вышки которого могут блокировать работу американских ядерных установок.

Ранее сообщалось, что власти США считают китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности страны. По мнению главы Федеральной комиссии США по коммуникациям, обе корпорации напрямую связаны с Коммунистической партией и военными КНР. Кроме того, в соответствии с китайскими законами, Huawei и ZTE обязаны сотрудничать с разведывательными службами страны и предоставлять информацию по их запросам.