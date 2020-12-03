В США побит рекорд по суточной смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3bc7972c-3576-11eb-9be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Wang Ying/Global Look Press

В США установлен новый рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки жертвами болезни стали 3157 пациентов.

В Штатах ситуация с COVID-19 по-прежнему остаётся наиболее критической среди всех стран мира. По данным Университета Джонса Хопкинса, ежедневно обновляющего мировую статистику, США остаются единственным государством, где за всё время пандемии число заболевших превысило 10 млн человек — по последним данным, в стране зафиксировано в общей сложности 13 926 028 случаев заражения коронавирусом.

США, соответственно, удерживают лидерство и по общему количеству смертей — от COVID-19 скончалось 273 848 человек. Вылечилось же 5 322 128 пациентов.

Второе место в мире по заболеваемости занимает Индия, где зафиксировано уже более 9,5 млн случаев. Замыкает тройку Бразилия — там количество заболевших коронавирусной инфекцией приближается к 6,5 млн человек. Россия в настоящее время идёт на четвёртом месте, ненамного опережая Францию.

Ранее NEWS.ru писал, что в нашей стране обновлён рекорд по суточной заболеваемости. За последние 24 часа зафиксировано 28 145 новых случаев заражения COVID-19.