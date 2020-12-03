В США побит рекорд по суточной смертности от коронавируса

В США установлен новый рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки жертвами болезни стали 3157 пациентов.
В Штатах ситуация с COVID-19 по-прежнему остаётся наиболее критической среди всех стран мира. По данным Университета Джонса Хопкинса, ежедневно обновляющего мировую статистику, США
США, соответственно, удерживают лидерство и по общему количеству смертей — от COVID-19 скончалось 273 848 человек. Вылечилось же 5 322 128 пациентов.
Второе место в мире по заболеваемости занимает Индия, где зафиксировано уже более 9,5 млн случаев. Замыкает тройку Бразилия — там количество заболевших коронавирусной инфекцией приближается к 6,5 млн человек. Россия в настоящее время идёт на четвёртом месте, ненамного опережая Францию.
Ранее NEWS.ru писал, что в нашей стране обновлён рекорд по суточной заболеваемости. За последние 24 часа зафиксировано 28 145 новых случаев заражения COVID-19.