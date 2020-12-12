В США за три месяца планируют вакцинировать 100 млн человек

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Федеральные власти США планируют вакцинировать от коронавируса 100 млн человек в первом квартале следующего года. Об этом сообщил иммунолог Монсеф Слауи, который возглавляет команду учёных, участвующих в госпрограмме «Операция невероятная скорость».

Мы бы провели вакцинацию 100 млн человек к завершению первого квартала 2021 года, — заявил в эфире телеканала Fox News Слауи.

Он уточнил, что власти США планируют предоставить нуждающимся 40 млн доз вакцины уже в декабре и 50–80 млн доз в январе.

Как писал NEWS.ru, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Так, по состоянию на вечер 12 декабря в США зарегистрировано 16 014 839 случаев инфицирования. Жертвами заболевания стал 297 501 человек.

При этом за минувшие сутки выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 231 775 американцев. Прежний рекорд был зафиксирован 5 декабря, когда за сутки заразились более 227 тыс. человек. Кроме того, за эти сутки в Штатах скончались 3309 пациентов с диагностированным ранее коронавирусом.

В мире за всё время пандемии было выявлено почти 72 млн случаев заражения коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 1 607 590. Свыше 50 млн человек излечились от COVID-19.