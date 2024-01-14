В США планируют кратно нарастить пуски тяжелых ракет Американская компания ULA планирует кратно нарастить пуски тяжелых ракет

Фото: Lockheed Martin/via Global Look Press

Компания United Launch Alliance (ULA) из США планирует существенно увеличить количество запусков тяжелых ракет, сообщает ArsTechnica. После успешного первого запуска носителя Vulcan в январе следующий запуск этой ракеты запланирован на апрель.

Общее количество запусков для ULA в 2024 году составит 16, что представляет собой значительный рост по сравнению с тремя запусками в 2023 году. Компания также ставит целью провести 28 запусков тяжелых ракет Atlas V и Vulcan в следующем году, — заявил источник издания.

В случае успешного проведения этого запуска, в 2024 году ULA может осуществить еще четыре запуска ракеты Vulcan. Кроме того, в текущем году предполагается еще один (и последний) запуск ракеты Delta IV Heavy и девять стартов носителя Atlas V. Первый запуск носителя Vulcan состоялся 8 апреля.

Ранее исполнительный директор United Launch Alliance (ULA), который является эксплуатантом российских двигателей РД-180, Тори Бруно заявил, что мировой рынок испытывает дефицит ракет для запуска спутников из-за ухода с него России. Он отметил, что ситуация с нехваткой пусковых мощностей наблюдается впервые за последние 30 лет.

В июне 2022 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост главы Роскосмоса, сообщил, что у Соединенных Штатов Америки осталось только четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, при помощи которых к Международной космической станции (МКС) запускают грузовые корабли Cygnus. По его словам, такого количества двигателей хватит только для двух запусков кораблей.