В США план распределения вакцин сравнили с очередями за капустой в СССР

https://static.news.ru/photo/c0a877b2-6876-11eb-b00d-96000091f725_660.jpg Фото: DoD/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская журналистка Энн Эпплбаум сравнила план распределения вакцин от COVID-19 в США с очередями за капустой в СССР времён Леонида Брежнева, а разговоры американских чиновников о справедливости с пропагандой газеты «Правда». В подтверждение этого она привела несколько примеров.

Если вы ребёнок пожилых людей в некоторых частях США и вы пытаетесь сделать им вакцину от COVID-19, в этом случае вы попадаете в условия дефицита экономики, мира очередей и слухов, тёмной страны покровительства и некомпетентности — мир, мало чем отличающийся от очень позднего, очень удушающего СССР брежневской эпохи, — пишет Эпплбаум в статье в журнале The Atlantic.

По её словам, чтобы получить вакцину для пожилых людей в одном из восточных штатов, необходимо заполнить на сайте массу анкетных данных с вопросами, мало относящимися к теме вакцинации. При этом сервис, как правило, после окончания опроса переадресует вас на пустую страницу. Как рассказывает Эпплбаум, она вместе с сестрой пыталась получить вакцину через несколько сайтов на протяжении нескольких часов, но их старания остались безрезультатными.

Второй момент, на который обращает внимание журналистка, заключается в наличии большого количества слухов среди американцев о тех, кому якобы удалось привиться от коронавируса. Американские соцсети и группы в мессенджерах переполнены подобными сообщениями, но далеко не всегда они бывают достоверными.

Третья история — о людях, проживающих в Европе, которым якобы удалось приобрести несколько вакцин на чёрном рынке. Все местные медучреждения, которые должны предоставлять вакцины, фактически обеспечивают ими либо бывших пациентов, либо тех, кто состоит в группе медицинского обслуживания больницы. Как утверждают слухи, также помогает знакомство с хорошим врачом.

По мнению Эпплбаум, такое положение вещей в современной Америке больше походит на Москву образца 1975 года. Множество неработающих сайтов по теме вакцинации от коронавируса, чиновники, принимающие нелогичные решения, отсутствие какой-либо программы в этой сфере — всё это, по мнению журналистки, является признаками «умирающей сверхдержавы».

Как и везде, чиновники много говорят о справедливости — о необходимости обеспечить вакцинацию бедных слоёв населения. Но это похоже на пропаганду в «Правде», которая показывала блестящие магазины с набитыми полками, когда все знали, что они пусты, — отмечает Эпплбаум.

В действительности вакцину получают люди, входящие в определённые группы медицинского обслуживания, и те, кто может провести целый день, «щёлкая по ссылкам и заполняя формы». Такое положение дел, по мнению журналистки, не более справедливо, чем пресловутая очередь за капустой в Советском Союзе.

Как сообщал NEWS.ru, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует анонсировать новую стратегию по проведению массовой вакцинации населения страны в ближайшие недели. Новый план вакцинации будет учитывать распространение в стране новых штаммов COVID-19.