В США пересмотрят отношения с Эр-Риядом после решения ОПЕК+ Кирби: Байден пересмотрит отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден планирует пересмотреть отношения Вашингтона с Саудовской Аравией после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN. Глава Белого дома готов работать с конгрессом над этим вопросом.

Я думаю, что президент очень четко дал понять, что нам нужно пересмотреть свой подход к этим отношениям. Конечно же, в свете решения ОПЕК, я думаю, это тот повод, который нам позволит начать менять свою позицию, — сказал Кирби.

Ранее издание Washington Times сообщило, что ряд членов палаты представителей Конгресса США предложил вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Предполагается, что вывод контингента будет произведен вместе с системами ПВО, в том числе комплексами Patriot и THAAD.

5 октября страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета приняли решение о сокращении добычи нефти со 2 ноября. На фоне этой новости цена нефти марки Brent выросла до $93 за бочку. В ближайшие два месяца стоимость нефти может увеличиться до $100 за баррель.