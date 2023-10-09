США могут отказаться от танков Abrams из-за конфликта на Украине

Фото: Army Spc. Adrian Greenwood

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки могут отказаться от танков Abrams M1 из-за конфликта на Украине, пишет Asia Times. Их место в боях будущего могут занять беспилотные бронемашины.

В исследовании, проведенном армией США, рекомендуют отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких и компактных беспилотных машин, ссылаясь на проявившиеся в ходе войны на Украине проблемы живучести техники на полях сражений будущего, — говорится в материале.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поставку танков Abrams на Украину, заявил, что они являются серьезным оружием, но гореть будут точно так же, как и другие. До этого чиновники на Украине признали, что поставки Abrams, скорее всего, не изменят существенно ситуацию на поле боя.

Китайские СМИ писали, что танки Abrams могут стать разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты отметили, что непобедимость этих танков, как и другой западной военной техники, — всего лишь миф. В частности, они указали на невозможность применения такой бронетехники в плохих погодных условиях, а также невозможность ремонтировать поврежденные в боях танки на территории Украины.