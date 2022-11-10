В США переизбрали мертвого конгрессмена Daily Mail: в США переизбрали мертвого конгрессмена-демократа

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Капитолий Конгресса США

Конгрессмен от Демократической партии от штата Пенсильвания Тони Делука, который скончался 9 октября в возрасте 85 лет, был переизбран в конгресс жителями пригорода Питтсбурга, пишет британское издание The Daily Mail. Отмечается, что причиной казуса стало то, что имя бывшего представителя округа не успели убрать из бюллетеней. В ходе голосования скончавшийся Делука набрал 86% голосов.

Тони Делука от Демократической партии, который представлял пригород Питтсбурга в нижней палате законодательного собрания штата, умер 9 октября в возрасте 85 лет. Его имя не успели убрать из бюллетеня, — сказано в публикации.

На момент написания заметки в округе были подсчитаны 98% бюллетеней. Представители местных органов власти уже подтвердили, что будут проведены внеочереlyst выборы, чтобы установить победителя.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что жители США на состоявшихся промежуточных выборах дали понять, что они разочарованы положением дел в стране. Лидер США добавил, что главными вопросами, которые волнуют американцев, остаются преступность и рост цен. По его словам, последние несколько лет были «действительно трудными». Он отметил, что жители США дали четкий сигнал о том, что хотят защитить право выбора в стране.