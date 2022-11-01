В США переадресовали вопрос о приглашенных на G20 США предоставят Индонезии возможность сказать, кого позвали на саммит G20 на Бали

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Джон Кирби

Администрация Соединенных Штатов предоставляет индонезийским властям возможность самим говорить, кого они позвали на саммит «Группы двадцати», который пройдет 15–16 ноября на Бали, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос, хочет ли Вашингтон отзыва приглашения Москвы на саммит G20.

Индонезия — хозяин саммита G20. Мы предоставим им самим говорить о своих списках приглашенных и о той логике, с которой они подходят к этому списку приглашенных, — отметил Кирби.

По словам Кирби, Байден «с нетерпением ждет этой очень важной встречи для обсуждения широкого круга геополитических вопросов и вопросов безопасности с другими членами G20». При этом Вашингтон и Пекин продолжают прорабатывать возможность встречи Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита «Группы двадцати».

Посол Индонезии в России Хосе Таварес заверил РФ в том, что власти готовы обеспечить безопасность президента России Владимира Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности индонезийского руководства организовать на полях саммита переговоры российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее Путин поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение на саммит G20 и не исключил, что будет присутствовать на встрече. Он подчеркнул, что Россия в любом случае будет представлена на высоком уровне.