В США озвучили требование в отношении Зеленского American Conservative: США не должны позволять Зеленскому «водить себя за нос»

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

США не должны позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому «водить себя за нос» на «грань ядерной войны», заявил колумнист Род Дреер. В статье, опубликованной The American Conservative, он отметил, что это не в интересах рядовых американцев.

Автор признал, что в интересах Зеленского заставить США и Европу оказывать Киеву максимальную помощь, однако это противоречит интересам американцев, особенно учитывая слова президента Джо Байдена об угрозе ядерной катастрофы.

Дреер считает, что максимализм Зеленского достиг апогея. Кроме того, правящий класс на Западе «сходит с ума» по нему, проецируя на украинского президента собственные мечты. Однако, считает колумнист, мысль о том, что Украина отстаивает либеральный миропорядок, — неверна, поскольку приверженность властей Украины демократическим ценностям не соотносится с их действиями.

Автор публикации указал на слова неназванного дипломата, который уверял, что американцы, приезжая в другие страны, «видят то, что они хотят видеть». Именно поэтому патриоты США не должны позволять Зеленскому водить Вашингтон за нос.

Ранее читатели немецкого издания Die Welt заявили, что Владимира Зеленского следует изолировать. Так граждане ФРГ отреагировали на слова политика о том, что страны — члены НАТО «должны нанести превентивные удары по России». После этого некоторые комментаторы попросили ни за что не впускать Украину в состав ЕС и Североатлантического альянса.