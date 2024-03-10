В США озвучили судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot Forbes: экипаж пораженного на Украине ЗРК Patriot мог быть полностью уничтожен

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Экипаж уничтоженного американского ЗРК Patriot на Украине, вероятно, полностью ликвидирован, об этом пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. Настойчивость российских военных и, особенно, операторов беспилотников позволили обнаружить и одним ударом уничтожить американские ЗРК, значительно лишив Украину способности закрывать небо.

Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли. Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot, — уточнил он.

Ранее агентство УНИАН пришло к выводу, что Вооруженные силы Украины «с высокой долей вероятности» могли потерять американские пусковые установки M901 комплекса MIM-104 Patriot. По их информации, место удара российской армии по военной технике США было установлено «практически сразу». Цели могли быть уничтожены в 50 километрах от линии фронта. Официально командование ВСУ не комментировало потерю вооружений.

До этого стало известно, что в результате удара расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ВС России в районе Покровска на территории Донецкой Народной Республики были уничтожены две ЗРК Patriot и один С-300 украинских войск. Отмечается, что специалисты проанализировали видео объективного контроля.