В США озвучили страшную для Украины правду Time: США могут дать Украине финансы, чтобы Киев смирился с утратой территорий

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

г. Мариуполь

США могут предоставить Киеву финансовую помощь, чтобы Украина смирилась с утратой территорий, заявил обозреватель Time Филип Шорт. По его мнению, есть сомнения, что Вашингтон хочет изгнания Киевом российских войск со всех ее территорий.

Хотя никто не готов сказать об этом прямо, можно усомниться в том, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают, — написал Шорт.

Журналист указал, что в Крыму большая часть населения считает себя русскими, а Москва считает регион таким же российским, как и любой другой. Продвижение Украины на полуостров несет риски эскалации, которую Белый дом хочет предотвратить, пояснил он.

Шорт уверен, что Россия проиграть в конфликте на Украине не может, а, значит, в такой ситуации вероятным исходом конфликта видится сохранение за Москвой присоединенных территорий.

В конце концов, у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться. Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении, — заключил журналист.

Ранее издания Hill сообщило, что Киев недоволен неготовностью Вашингтона поставлять ВСУ технику, которая позволит организовать полномасштабное наступление на Крым. США против отправки оружия дальнего радиуса действия, что злит президента Украины Владимира Зеленского, уточнило издание.