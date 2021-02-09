В США озвучили причину крушения вертолёта баскетболиста Коби Брайанта

https://static.news.ru/photo/8df76172-6b03-11eb-ba3a-96000091f725_660.jpg Коби Брайант Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Национальный совет по безопасности на транспорте Соединённых Штатов объявил, что пилот Ара Забоян, управлявший вертолётом американского баскетболиста Коби Брайанта, нарушил правила визуального полёта, что стало причиной авиакатастрофы. Об этом сообщил председатель ведомства Роберт Сумвальт.

Причиной крушения вертолёта названа пространственная дезориентация пилота. Ара Забоян управлял судном по правилам визуального полёта, это означает, что он должен был видеть, куда движется. Пролёт через облака считается нарушением государственных стандартов. Из-за этого пилот потерял ориентацию задолго до крушения. В итоге машина резко накренилась и врезалась в холмы, передаёт Associated Press.

Издание уточняет, что вертолёт не был оборудован чёрными ящиками. Несмотря на это, комиссии удалось провести экспертизу двигателей и винтов судна, которая не выявила признаков «катастрофической механической поломки».

41-летний американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку, писал NEWS.ru.