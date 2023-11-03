В США озвучили позицию по поводу ядерных испытаний Совет нацбезопасности: Вашингтон не будет проводить ядерные испытания

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Вашингтон не планирует проводить ядерные испытания, заявил газете «Коммерсант» старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди. По его словам, опубликованным на сайте Госдепартамента, США продолжают поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Соединенные Штаты не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ. Мы вновь заявили о своей решительной поддержке ДВЗЯИ и его вступления в силу, а также сохраняем приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью, — отметил Вадди.

Проведение США испытания на ядерном полигоне в штате Невада было запланировано за несколько месяцев и не было связано с действиями России по отзыву ратификации ДВЗЯИ, подчеркнул представитель Совета нацбезопасности. Он призвал Москву также воздержаться от возобновления испытаний.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является «шагом в неверном направлении». По словам госсекретаря, США очень обеспокоены действиями Москвы, которая таким образом подрывает доверие к международному режиму контроля над вооружениями. Блинкен также выразил благодарность другим государствами, которые тоже выступили с критикой дератификации.