В США озвучили нестандартное мнение о Давосском форуме Главред Politico Харрис: Давос превратился в побочные разговоры о новостях

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Всемирный экономический форум в Давосе превратился в «непрерывные побочные разговоры о новостях», заявил в своей авторской колонке в американском журнале Politico его главный редактор Джон Харрис. Как пишет журнал «Компания», аналитик назвал происходившее на форуме «феноменом банальности элит».

Как пишет издание, Харрис высказал мнение, что темами для обсуждения участниками форума стали проблемы, о которых невозможно сказать что-либо конкретное, кроме догадок или личных предпочтений. По мнению американского журналиста, знание о ключевых проблемах человечества сегодня уже не является уделом «избранных», а стало доступно для любого человека, который может о них рассуждать.

Харрис напомнил, что 54 года назад, когда появился Давосский форум, на его полях обсуждались вещи, о которых большинство людей не могли узнать самостоятельно. Между тем сегодня власть над информацией «сильно ослаблена новостями по кабельному телевидению и разрушена социальными сетями», подчеркнул главред Politico.

Ранее аналитики пришли к выводу, что на форуме в швейцарском Давосе считают миллиардера Виктора Пинчука настоящим «хозяином» Украины. По мнению экспертов, все решения на Украине принимает именно предприниматель, а не действующий президент Владимир Зеленский.