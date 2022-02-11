В США ожидают «вторжения» России на Украину на следующей неделе

США уверены, что Россия решила вторгнуться на Украину. И произойдёт это уже на следующей неделе, сообщают телеканалы NBC и PBS.

Журналисты издания ссылаются на двух представителей Белого дома, которые заявили о времени начала военных действий. По их словам, на территории Украины разыграется ужасающая кровавая кампания. Она начнётся с двух дней бомбардировок и радиоэлектронной борьбы. За этим последует вторжение с возможной целью смены режима.

Тем временем дипломатические ведомства многих стран уже призвали своих граждан покинуть Украину в связи с обострившейся политической обстановкой. С таким обращением выступили Нидерланды, Южная Корея, Япония и Норвегия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к России с запросом предоставить ему в течение 48 часов подробные разъяснения «военной деятельности», проводимой в районах, которые прилегают к территории Украины, в том числе в Крыму.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие Альянса на восточном направлении на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины. Он сказал, что сейчас анализируется возможность размещения боевых групп на Чёрном море в Румынии.