В США ожидают сбоев в полётах самолётов из-за установок вышек для 5G

Принять немедленные действия, чтобы не допустить масштабного сбоя в воздушном сообщении из-за развёртывания инфраструктуры для связи 5G поблизости от аэропортов, призвали федеральные власти ведущие авиаперевозчики США. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо, направленное объединением компаний в Минтранспорта США.

В своём письме компании United Airlines, American Airlines, Delta Airlines, UPS, FedEx, входящие в альянс Airlines for America, утверждают , что федеральные власти не подтвердили безопасность работы большой части аэропортов и рейсов после установки инфраструктуры для 5G. В этой связи такие рейсы будут отменены.

Авиаперевозчики опасаются, что новое оборудование в своей работе использует те же частоты, что и некоторые приборы в самолётах. В ответ минтранспорта решило создать буферные зоны возле ряда крупнейших аэропортов страны, где не будут устанавливать структуру для 5G. Однако такое решение принято не для всех воздушных транспортных объектов. В настоящее время проверяется безопасность рейсов и аэропортов в тех случаях, где буферные зоны не предусмотрены.

Ранее сообщалось, что в Министерство транспорта США с просьбой перенести введение 5G обратились главы компаний Boeing и Airbus Americas Дэвид Кэлхун и Джеффри Ниттел. Они сообщили, что радиосигналы от базовых станций новой сети «негативно сказываются на безопасности полётов». В частности, они искажают показания альтиметра, необходимого при заходе на посадку в сложных метеоусловиях.