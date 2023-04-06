В США озаботились последствиями переизбрания Байдена Американский политолог Аллисон: переизбрание Байдена закончится крахом США

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Первый декан Высшей школы госуправления при Гарвардском университете Грэм Аллисон заявил, что переизбрание президента США Джо Байдена на следующих выборах приведет к концу американской демократии. Уже сейчас в Белом доме «делают вещи, которых никто не ожидает», отметил политолог в интервью CGTN.

Республиканцы говорят, что, если Байден будет переизбран, это конец американской демократии. На карту поставлена вся страна, — пояснил он позицию части американцев.

Аллисон также указал на то, что политика США находится «на грани истерики». Ее причины, по его мнению, кроются в спорах между республиканцами и демократами, которые обвиняют друг друга во всех бедах. Политолог считает, что будет лучше, если лидеры партий найдут «способ справиться с происходящим».

Еще одним признаком «сумасшествия» властей США Аллисон считает их неспособность адекватно реагировать на события, которые происходят внутри страны и за ее пределами.

Ранее обозреватель American Thinker Брайан Джундеф заявил, что США отметят свой 250-летний юбилей уже через три года, а дольше империи просто не живут. По его мнению, к настоящему моменту американский правящий класс сумел довести государство до плачевного состояния, и это состояние угрожает самому существованию страны. Журналист считает, что США превратились в «адскую дыру».