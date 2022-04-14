В США озаботились нехваткой оружия после рекордных поставок Украине

В США озаботились нехваткой оружия после рекордных поставок УкраинеBloomberg: в США озаботились нехваткой оружия для себя после рекордных поставок Украине
В результате оказания военной помощи Украине США рискуют лишиться значительной части своих запасов вооружения. При этом возможности быстро нарастить запасы у государства нет. Такое мнение высказал аналитик агентства Bloomberg Хэл Брэндс.
По словам Брэндса, Штаты
В случае дальнейшего увеличения поставок США «существенно исчерпают запасы на складе». Наращивание производства займёт месяцы и годы. Причиной последнего является нехватка станков, производственных мощностей и квалифицированных работников.
Это грозит фатальной в данном конфликте нехваткой вооружений у украинских военных и показывает слабину США, которая вскрылась бы при следующем столкновении крупных держав, — подчеркнул Брэндс.
Если при этом допустить прямой конфликт с Россией или Китаем, американские боезапасы окажутся израсходованы в течение нескольких дней, максимум — недель. Таким образом, Запад оказывается перед выбором: продолжать наращивать поставки в рамках помощи Украине или беречь запасы, которые могут быть использованы для своей собственной обороны.
Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.
В Пентагоне заявили, что США передадут Киеву 11 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, а также 500 ракет Javelin.