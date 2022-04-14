В США озаботились нехваткой оружия после рекордных поставок Украине

В результате оказания военной помощи Украине США рискуют лишиться значительной части своих запасов вооружения. При этом возможности быстро нарастить запасы у государства нет. Такое мнение высказал аналитик агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

По словам Брэндса, Штаты выступают в ситуации с Украиной в роли «арсенала демократии», однако этот арсенал с течением времени рискует истощиться. Уже сегодня Вашингтон израсходовал на поддержку Киева треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin. При этом украинским войскам по-прежнему не хватает боеприпасов, им необходимы самолёты.

В случае дальнейшего увеличения поставок США «существенно исчерпают запасы на складе». Наращивание производства займёт месяцы и годы. Причиной последнего является нехватка станков, производственных мощностей и квалифицированных работников.

Это грозит фатальной в данном конфликте нехваткой вооружений у украинских военных и показывает слабину США, которая вскрылась бы при следующем столкновении крупных держав, — подчеркнул Брэндс.

Если при этом допустить прямой конфликт с Россией или Китаем, американские боезапасы окажутся израсходованы в течение нескольких дней, максимум — недель. Таким образом, Запад оказывается перед выбором: продолжать наращивать поставки в рамках помощи Украине или беречь запасы, которые могут быть использованы для своей собственной обороны.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.

В Пентагоне заявили, что США передадут Киеву 11 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, а также 500 ракет Javelin.