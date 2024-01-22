В США озаботились безопасностью самолетов Boeing FAA США поручило операторам Boeing проверять надежность дверей лайнеров

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Следователи NTSB исследуют рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) поручило операторам лайнеров Boeing проверять заглушки дверей перед полетами в качестве дополнительной меры безопасности. Основанием для рекомендации послужил инцидент с Boeing 737 MAX 9, у которого во время полета отвалилась часть фюзеляжа.

В качестве дополнительного уровня безопасности Федеральное управление гражданской авиации рекомендует эксплуатантам самолетов Boeing 737-900ER визуально проверять заглушки двери среднего выхода, чтобы убедиться в том, что она надежно закреплена, — говорится в сообщении пресс-службы FAA.

Инцидент с Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines произошел 5 января. На высоте около пяти километров самолет потерял часть фюзеляжа, что привело к разгерметизации салона. Экипажу пришлось экстренно посадить лайнер, на борту которого находился 171 пассажир. Оторвавшуюся часть самолета нашел во дворе своего дома житель города Портленд в штате Орегон.

Позднее плохое крепление оборудования было выявлено еще на некоторых самолетах Alaska Airlines. Кроме того, о проблеме с дверями Boeing сообщила еще одна американская авиакомпания United Airlines.