Власти США отказались назвать ситуацию на Украине тупиковой Салливан: США не считают, что украинский конфликт зашел в тупик

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Администрация США не считает, что украинский конфликт оказался в стадии тупика, передает ТАСС слова помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. По его мнению, Вооруженные силы Украины «методично возвращают территории». США планируют поддерживать Киев в его усилиях, добавил он.

Мой ответ на ваш вопрос — нет, мы не считаем, что конфликт зашел в тупик. Как я уже отмечал, мы продолжаем поддерживать Украину в ее усилиях по возвращению территорий в рамках нынешнего контрнаступления. Мы видим, что она продолжает возвращать территории на методичной, систематической основе, — констатировал Салливан.

Ранее высокопоставленный чиновник заявил, что украинские военные получат американские истребители сразу после того, как пилоты окончат курсы по управлению вооружением. По его словам, по завершении подготовки администрация США начнет консультации с конгрессом о передаче самолетов.

Украинский режиссер Игорь Лопатенок тем временем заявил, что США не нужна победоносная война на Украине. По его словам, Вашингтон хочет добиться того, чтобы конфликт был долгосрочным и управляемым. Режиссер заявил, что именно такой сценарий поможет Вашингтону максимизировать доходы от производства и продажи вооружений.