В США ответили на жалобу Украины по отсутствию даты ее принятия в НАТО Остин: все члены НАТО заверили Зеленского в будущем принятии Украины в НАТО

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Ллойд Остин

Каждый член НАТО на саммите в Вильнюсе заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Киев станет членом Альянса, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Так министр обороны США в беседе с телеканалом CNN прокомментировал слова украинского лидера об абсурдности отсутствия четких сроков присоединения Украины к оборонному блоку.

Было восхитительно сидеть в комнате и смотреть, как 31 страна заверила его [Зеленского] одна за другой, что он станет членом НАТО, — сказал Остин.

Глава Пентагона уточнил, что Зеленский получил и другое заверение от всех членов Североатлантического альянса. По его словам, речь идет о поддержке Украины так долго, как это потребуется.

Остин прежде говорил, что Киев вступит в НАТО после завершения украинского конфликта. Когда это произойдет, движение Украины в НАТО будет идти так быстро, как это возможно, уверял министр.

На саммите в Литве страны НАТО никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, не обозначили, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения в Альянс.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев начал готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины. Он выразил надежду на то, что будут предприняты конкретные шаги в соответствии с достигнутыми договоренностями. По словам украинского лидера, хороший саммит должен дать и хорошие плоды.