В США ответили на заявления о поддержке ударов Украины по Крыму Пентагон: Киев сам решает, как проводить военные операции

Фото: МО Украины

Украина сама решает, как проводить военные операции, заявили в Пентагоне, комментируя слова о поддержке Вашингтоном ударов по Крыму, передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что Вашингтон ясно давал понять, что Крым — часть Украины.

США ясно давали понять, что Крым — это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ряд стран — союзниц Украины разрешил киевскому руководству отдавать приказы о нанесении ударов по Крыму. По его словам, на сегодняшний день на этот счет у них «абсолютный консенсус», который отсутствовал еще год назад.

Также он добавил, что количество беспилотных летательных аппаратов, бьющих по территории России, будет увеличиваться.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал это заявление прямым юридическим доказательством участия стран НАТО в конфликте против России. Он подчеркнул, что данный факт — «рафинированный casus belli», то есть формальный повод для объявления войны, а для России еще и возможность действовать в рамках jus ad bellum (лат. «право войны») против всех и каждого в странах НАТО.