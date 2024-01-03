В США отрицают изменение подхода к конфликту на Украине Госдеп заявил, что США не изменили подход к конфликту на Украине

Фото: Официальный сайт Госдепартамента США

Мэттью Миллар

Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер опроверг информацию о том, что США изменили свой подход к конфликту на Украине и больше не поддерживают ВСУ, передает ТАСС. По его словам, администрация США напротив работает над укреплением позиции Украины в переговорах с Россией.

Нет, это неправда, — прокомментировал дипломат статью на эту тему в газете Politicо.

Ранее журнал The Wall Street Journal сообщил, что Украина вряд ли сможет добиться успехов в вопросе возвращения территорий в ближайшее время. Журналисты из США порекомендовали Киеву забыть о «настойчивом желании» вернуться к границам 2014 года. Авторы статьи отметили, что события в 2023 году ясно показали невозможность достижения соответствующей цели в короткие сроки. Задача выглядит нереалистичной, даже если Запад возобновит военную поддержку Украины.

Ранее обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский заявил, что российская армия успешно поразила военную инфраструктуру Киева. Он отметил, что в результате удара Украина потеряла ценное и дорогое вооружение, предоставленное западными союзниками.

Издание Telegraph ранее рассказало о новейших средствах радиоэлектронной борьбы, разработанных Россией. Они позволяют эффективно подавлять реактивные системы Запада и дроны ВСУ.