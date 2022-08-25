В США отреагировали на заявление Зеленского «вернуть» Крым любым путём

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США позволят Киеву самостоятельно расставлять приоритеты в боевых действиях. Так он прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского о планах «вернуть» Крым «любыми средствами», пишет ТАСС.

Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и Вооружённым силам Украины говорить об их военных задачах и планах в том объёме, в котором они готовы об этом говорить, — заявил представитель Белого дома.

Кирби добавил, что США будут поддерживать Украину столько, «сколько понадобится», а также заявил о надежде Вашингтона на то, что эта помощь поможет украинским военным добиться успеха на поле боя.

Ранее Зеленский в ходе проведения саммита «Крымская платформа» заявил, что Киев «вернёт» себе Крым любыми способами. Он добавил, что Украина не готова к режиму прекращения огня и не будет стабилизировать ситуацию там, где находятся её войска.