В США отреагировали на заявление СК о спонсорах терактов в России Салливан назвал нонсенсом заявление СК РФ о спонсорах терактов

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал нонсенсом заявление Следственного комитета России о том, что для финансирования терроризма использовались средства, поступавшие в том числе через компанию Burisma, связанную с сыном американского президента Джо Байдена Хантером. По его словам, Россия «знает, что это ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) совершило теракт в Москве», об этом также осведомлены и в Вашингтоне.

Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное это шум, — сказал советник.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что нефтегазовая компания Burisma Holdings, работающая на Украине, причастна к финансированию терактов в России и за ее пределами. В ведомстве уточнили, что речь идет об устранении российских политических и общественных деятелей и нанесении экономического ущерба стране. Следком также раскрыл, что для терактов и провокаций использовались средства, поступавшие через Burisma Holdings и другие компании. Отмечается, что на атаки было потрачено несколько миллионов долларов.

До этого стало известно, что Хантер Байден, сын президента США, воспользовался влиянием отца, чтобы помочь закрыть коррупционные дела в отношении владельца газовой компании Burisma Николая Злочевского. В этом холдинге американец получал зарплату как член совета директоров. Эти данные подтвердились личной перепиской Байдена с украинскими предпринимателями.