В США отреагировали на введение потолка цен на российскую нефть Пресс-секретарь Жан-Пьер: в Вашингтоне считают, что Россия настроена продолжать поставки нефти

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В США полагают, что Россия намерена продолжить поставки нефти на мировой рынок и готова «проглотить» еще больше скидок на сырье, которые действуют уже сейчас, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, российские энергетические и сырьевые компании уже предлагают большие послабления разным странам, которые достигают 30% и долгосрочные контракты, сообщает РИА Новости.

Россия уже предлагает большие скидки, достигающие 30%, и долгосрочные контракты отдельным странам. Это также демонстрирует, что Россия планирует продолжать поставки своей нефти и готова проглотить большие дисконты, — заявила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома считает, что введение потолка цен со стороны ЕС даст возможность «большему числу стран добиваться более выгодных условий сделок с Россией».

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» приняли единогласное решение ввести потолок цен на поставки нефти из России, сообщается на сайте немецкого Минфина. Такое решение главы ведомств приняли во время видеоконференции. Кроме того, министры «Группы семи» договорились рассмотреть дополнительные меры для того, чтобы обеспечить эффективность потолка цен на поставки энергоносителей из РФ.