В США отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО NI назвало танки Abrams переоцененными после поражения в зоне СВО

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские танки M1 Abrams значительно переоценены, пишет издание National Interest после новостей о том, что одну из машин уничтожили российские военнослужащие в зоне СВО. Издание не сомневается, что потери среди этой техники еще будут, и призвало не оценивать ее как «непобедимое чудесное оружие».

M1 Abrams, вероятно, значительно переоценен — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся сейчас на вооружении, ни один не должен рассматриваться как непобедимое чудесное оружие, — говорится в статье.

Ранее депутат Государственной думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что российские бойцы проявили военный азарт, уничтожив первый танк Abrams. Парламентарий подчеркнул, что военнослужащие ВС РФ «соревнуются в уничтожении врага». Он также напомнил, что в Вооруженных силах России платят за подбитую технику в зоне СВО.

Между тем актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что уничтожившим танк Abrams российским военным направят 10 млн рублей в ближайшее время. Такую награду он пообещал ранее за каждый подбитый американский Abrams.

Военный аналитик Виктор Мураховский объясняет, что ВСУ под Авдеевкой держали взвод американских танков Abrams M1A1 FEP в резерве. Однако их пришлось задействовать, когда закончились другие боевые машины, считает он. По его словам, они были плохо укомплектованы и стали «легкой добычей» для российских беспилотников.