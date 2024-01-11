В США отреагировали на срыв Западом мира по Украине в 2022 году Экс-аналитик Пентагона Квятковски назвала срыв мира по Украине преступлением

Запад совершил преступление, сорвав мирные переговоры между Украиной и Россией в 2022 году, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По ее мнению, российская армия теперь находится в лучшей форме, а Москва успешно развивает военное производство и преодолевает западные санкции.

На мой взгляд, это было преступление — поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди, при том что мир уже почти был у них в руках. Теперь, когда наступит мир, Украина многое потеряет, потому что Россия уже не та, какой она была, — отметила Квятковски.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но только для достижения целей специальной военной операции. Песков отметил, что тезис, будто российский лидер хочет переговоров для прекращения огня, «в своей концепции неверен».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что условия, при которых могут начаться мирные переговоры по Украине, зависят от длительности боевых действий: чем дольше они будут продолжаться, тем сложнее будут эти условия. По его словам, Россия никогда не уходила от переговоров.