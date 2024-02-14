В США заявили об угрозе выхода из НАТО Болтон: Трамп в случае победы на выборах попытается вывести США из НАТО

Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп стремится заложить основу для выхода из НАТО, предположил его экс-помощник по национальной безопасности Джон Болтон в интервью изданию Politico. При этом он отметил, что считает неправдоподобной угрозу бывшего американского лидера поощрять российские власти делать «все, что они хотят», со странами, которые не соответствуют стандартам расходов Альянса на оборону.

Я думаю, что есть некоторые республиканцы, которые поддерживают Трампа и говорят: «О, вы знаете, это не имеет большого значения. Он не собирается этого делать (выходить из НАТО. — NEWS.ru) и так далее и тому подобное». Я вам говорю, я был там, в Брюсселе, когда он чуть не сделал это. <...> Его цель здесь не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода [из Альянса], — сказал он.

Ранее во время предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп заявил, что «один из президентов большой страны» поинтересовался, может ли он гарантировать им защиту в случае нападения России. По словам экс-президента США, он ответил, что не будет защищать страну, так как она не исполняет финансовые обязательства перед НАТО.

В период своего президентства Трамп неоднократно требовал от союзников по Альянсу повысить уровень расходов на оборону до 2% ВВП. Так, в 2018 году на саммите в Брюсселе Трамп заявил, что Штаты могут отказаться от своих обязательств по защите стран — членов НАТО, если они не начнут больше платить.