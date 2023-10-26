В США отреагировали на претензии к действиям Израиля в секторе Газа Госдеп: США не рассматривали вопрос о том, нарушает ли Израиль правила войны

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В США в настоящее время не рассматривают вопрос о том, нарушает ли Израиль правила войны, заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Он отметил, что необходимо оценивать каждый случай нанесения ударов по территории сектора Газа.

Мы не проводили какой-либо формальной оценки. Были нанесены несколько ударов, необходимо смотреть на факты и обстоятельства, сопровождавшие каждый из них, — сказал Миллер.

Ранее ЦАХАЛ сообщила об ударах по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным армейской пресс-службы, оборудование для запуска ракет было размещено в гражданских районах и применялось с начала эскалации для обстрела Израиля. Израильские военные нанесли удар по такой установке в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило о гибели порядка 50 пленных израильтян при ударах ЦАХАЛ по анклаву. Палестинские бойцы добавили, что нанесли удар по «оккупированному Ашкелону» в ответ на израильские бомбардировки мирных жителей в Газе.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отмечал, что визит президента США Джо Байдена в Израиль можно расценивать как одобрение ударов по анклаву. По его мнению, поездкой в регион в складывающихся условиях американский лидер в каком-то смысле одобрил разрушения в секторе Газа. При этом он не исключил, что визит может иметь негативные последствия для Америки.