В США отреагировали на падение беспилотника в Черном море Госдеп назвал действия России в инциденте с БПЛА непреднамеренными

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действия России в ситуации с беспилотником США над Черным морем, скорее всего, не были преднамеренными, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC. Ранее в Белом доме заявили, что США не хотят эскалации с Россией из-за инцидента с дроном.

Падение американского военного разведывательного беспилотника в Черное море после того, как его перехватили российские самолеты, вероятно, произошло после непреднамеренных действий со стороны России, — сказал он.

Инцидент с дроном MQ-9 Reaper произошел накануне. По версии европейского командования ВС США, беспилотник при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что приближение американского беспилотника MQ-9 к Крыму является попыткой нарушения государственной границы России. По ее словам, Москва должна жестко пресекать провокации со стороны США в Черном море. Она подчеркнула, что время уговоров и доверия закончено.