В США отметили рост поддержки миграционной политики Байдена Fox News: американцы все больше поддерживают миграционную политику Байдена

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Большинство американцев, имеющих право голосовать на выборах, поддерживают план президента США Джо Байдена о временном запрете на предоставление убежища иммигрантам, передает Fox News. По информации журналистов, речь идет о нелегалах, пересекающих южную границу страны.

Исходя из статистики, решение администрации одобряют 57% граждан, а против выступили только 38%, говорится в статье. В этом вопросе рейтинг Байдена улучшился на пять процентных пунктов и достиг высшего показателя за 2024 год, уточнили представители СМИ.

Ранее опрос Pew Research Center выявил, что четверть американцев на предстоящих президентских выборах не хотят поддерживать ни нынешнего главу государства Джо Байдена, ни бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Участие в нем приняли свыше 8,6 тысячи граждан. Подобный негатив к кандидатам, по данным американского исследовательского центра, был только в 2016 году.

До этого генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской обратил внимание, что главными аргументами Трампа на дебатах в преддверии выборов может стать неадекватность его оппонента и неудачная миграционная политика. При Байдене, как считают республиканцы, возникла «абсолютная катастрофа, которая разрослась до масштабов национального бедствия», констатировал политолог.