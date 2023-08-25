В США отметили дальновидный ход Путина на Украине NI: Путин настроил работу ВПК на случай затяжного украинского конфликта

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Украина и ее союзники в отличие от президента РФ Владимира Путина оказались не готовы к затяжным военным действиям, сообщил обозреватель Зак Йост в статье для National Interest. По его мнению, Запад был застигнут врасплох в конфликте на истощение без промышленной базы.

Журналист подчеркнул, что ключевую роль в украинском конфликте играют артиллерийские боеприпасы и пехотные резервы. Для производства всего необходимого из вооружений Путин успешно подготовил российскую оборонную промышленность.

Соединенные Штаты и НАТО с болью осознают тот факт, что западные арсеналы все больше истощаются, а промышленных мощностей для пополнения запасов нет, не говоря уже о продолжении поставок вооружения Украины, — считает Йост.

По его мнению, валютой в данном конфликте являются боеприпасы, вооружение и солдаты, а у Запада заканчиваются все главные позиции. Между тем российские дроны, артиллерия и авиация продолжают наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ, заключил обозреватель.

Ранее консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков сообщили, что США нужно урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала победу в зоне проведения военной операции и президент РФ Владимир Путин не объявил о победе над Западом. Они выразили мнение, что Вашингтону следует обратить внимание на относительно стабильную экономику РФ.