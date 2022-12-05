В США отметили, что большинство стран мира не поддержало Запад на Украине Newsweek: большинство стран мира не поддержало Запад на Украине

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Большинство стран мира не поддерживает позиции США и Европы в ситуации вокруг спецоперации России на Украине, написал обозреватель Дэниел Депетрис в статье для Newsweek. Он добавил, что у разных стран есть свои интересы, которые они стремятся защищать.

Факт остается фактом: в отношении конфликта на Украине большая часть мира не находится на одной волне с США и Европой. У разных стран разные интересы, и они стремятся их защитить, несмотря на то, что им заламывают руки, — написал он.

Обозреватель издания The American Conservative Род Дреер заявил, что нравственный идеализм властей Европы может привести к расширению конфликта на Украине до масштабной войны с Россией. На Западе негативно воспринимают тех, кто выступает против военной помощи Киеву, пояснил он в своей публикации.

Дреер подчеркнул, что мировым элитам невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине, именно поэтому тех, кто выступает против этого, критикуют и объявляют «прихвостнями» Москвы. Ради опосредованной войны с Россией уже идет «обнищание народов», добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает переговоры единственным способом разрешения ситуации на Украине. Поддержание контакта с российским президентом Владимиром Путиным он назвал важным «прямым каналом» связи. При этом способ разрешения ситуации на Украине, по мнению Макрона, должна выбирать украинская сторона.